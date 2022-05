"Queste cose se le tenga per lei". Floris ferma il generale Camporini: il gelo in studio | Video (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Se le tenga per lei Queste cose". Giovanni Floris, a DiMartedì, stoppa uno dei suoi ospiti in studio, il generale Vincenzo Camporini, tra i più lucidi ed equilibrati analisti della guerra in Ucraina, da un punto di vista prettamente bellico e strategico. "L'aeronautica russa - sottolinea il generale italiano - è un'aeronautica che lavora con criteri piuttosto antiquati, ed è basata sul concetto del supporto alle forze di terra nel loro operare". E sta tutta qui, secondo Camporini, la ragione delle difficoltà militari di un esercito che sulla carta è superiore, e di molto, rispetto al nemico ucraino. "Non hanno mai sviluppato il concetto di contraviazione e di interdizione, fondamentali nella conduzione di operazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Se leper lei". Giovanni, a DiMartedì, stoppa uno dei suoi ospiti in, ilVincenzo, tra i più lucidi ed equilibrati analisti della guerra in Ucraina, da un punto di vista prettamente bellico e strategico. "L'aeronautica russa - sottolinea ilitaliano - è un'aeronautica che lavora con criteri piuttosto antiquati, ed è basata sul concetto del supporto alle forze di terra nel loro operare". E sta tutta qui, secondo, la ragione delle difficoltà militari di un esercito che sulla carta è superiore, e di molto, rispetto al nemico ucraino. "Non hanno mai sviluppato il concetto di contraviazione e di interdizione, fondamentali nella conduzione di operazioni ...

