(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Labitalia) - "Nel periodo Covid si è scoperto che le imprese deisono state fondamentali, ed abbiamo capito quando fosse importante integrare questi. Il comparto, poi, ha fatto passi da gigante proprio all'interno diattraverso una federazione che continua a crescere. Il settore è proattivo è speriamo che ilrappresenti l'per migliorare il dialogo con le istituzioni e far compiere undiper un settore che, ad oggi, continua ad essere caratterizzato dalle gare a massimo ribasso". E' quanto ha dichiarato Lorenzo Mattioli, presidente di, intervenendo al convegno 'industriali, imprese e opportunità' ...

Advertising

Agenparl : SAVE THE DATE 18 maggio | PNRR, Webinar ANIP Confindustria: Le opportunità per i servizi) - -

Il Tempo

... amministratore unico di Ecosfera Servizi Spa e vice presidenteConfindustria (Associazione ... agire sulla cultura d'impresa e creare incentivi ad hoc, anche in chiave, devono diventare ...... amministratore unico di Ecosfera Servizi Spa e vice presidenteConfindustria (Associazione ... agire sulla cultura d'impresa e creare incentivi ad hoc, anche in chiave, devono diventare ... Pnrr: Anip Confindustria, sia occasione per salto di qualità nei servizi