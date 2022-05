Plusvalenze, la Procura non molla: pronto ricorso al Coni (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Corte Federale d’Appello ha respinto tutti i ricorsi, compresi quelli della FIGC che chiedeva di punire club e dirigenti per il caso Plusvalenze. Juventus, Napoli, Genoa, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo, insieme ai loro dirigenti, tra cui Agnelli, Paratici e De Laurentiis escono quindi illesi anche dal secondo processo. Si infrange L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Corte Federale d’Appello ha respinto tutti i ricorsi, compresi quelli della FIGC che chiedeva di punire club e dirigenti per il caso. Juventus, Napoli, Genoa, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo, insieme ai loro dirigenti, tra cui Agnelli, Paratici e De Laurentiis escono quindi illesi anche dal secondo processo. Si infrange L'articolo

Advertising

GiovaAlbanese : Inchiesta #plusvalenze: la Corte federale d'Appello ha respinto (in secondo grado) il ricorso della Procura Figc. D… - forumJuventus : UFFICIALE - Caso plusvalenze, respinto il ricorso della Procura Federale. Confermata la sentenza di assoluzione per… - sportface2016 : +++Processo #plusvalenze, respinto in Appello il ricorso della Procura #Figc. Confermato il proscioglimento di… - SteIarda : RT @CalcioFinanza: Caso plusvalenze, la Procura della #FIGC non molla: pronto il ricorso al Coni - CalcioFinanza : Caso plusvalenze, la Procura della #FIGC non molla: pronto il ricorso al Coni -