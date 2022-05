“Ora capisco tutto!”. Edoardo Tavassi si è fatto due conti. E Mercedesz finisce smascherata all’Isola (Di mercoledì 18 maggio 2022) È naufragato tutto dopo poco tempo proprio mentre si pensava che all’Isola dei Famosi si stesse formando una coppia. I naufraghi in questione sono Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Anche Ilary Blasi ha provato a metterli sotto torchio per provare a capire se tra i due ci fosse qualcosa. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalina Tavassi verso la figlia di Eva Henger. Prima che Mercedesz Henger arrivasse sull’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi era abbastanza pigro e svolgliato, come hanno fatto notare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) È naufragato tutto dopo poco tempo proprio mentre si pensava chedei Famosi si stesse formando una coppia. I naufraghi in questione sonoHenger. Anche Ilary Blasi ha provato a metterli sotto torchio per provare a capire se tra i due ci fosse qualcosa. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, le parole del fratello di Guendalinaverso la figlia di Eva Henger. Prima cheHenger arrivasse sull’Isola dei Famosiera abbastanza pigro e svolgliato, come hannonotare gli altri naufraghi in più di qualche occasione. “Mi hanno detto degli uccellini qui sull’Isola, prima del mio arrivo tu stavi un po’ tanto sulla stuoia”. ...

