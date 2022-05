Navigator salvi a metà | dal 1° giugno nuovo contratto e poi…

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ stato finalmente risolto il dilemma sull’immediato futuro dei 1.790, assunti dal governo Conte per fornite una consulenza sul lavoro ai titolari di Reddito di cittadinanza, ma ritrovatisi senza un lavoro da svolgere, con unscaduto lo scorso 30 aprile e molte incognite per il futuro. Dal 1°avranno anche loro un, ma la proroga non sarà la stessa per tutti. Salvagente Anpal Il salvagente è rappresentato da Anpal. Il Dl Aiuti ha stabilito che, partire dal 1°, iconscaduto saranno ricontrattualizzati da Anpal servizi per 2 mesi, alle stesse condizioni economiche preesistenti – circa 30mila euro lordi annui – per essere impiegati in servizi di consulenza ed assistenza presso i Centri per l’impiego. I ...