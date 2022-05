Mafia, infiltrazioni in due Comuni del Messinese: 7 arresti della guardia di finanza (Di mercoledì 18 maggio 2022) commenta I finanzieri di Messina hanno arrestato 7 persone indagate per associazione mafiosa e reati contro la Pubblica amministrazione. Tra i destinatari del provvedimento cautelare ci sono il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 maggio 2022) commenta I finanzieri di Messina hanno arrestato 7 persone indagate per associazione mafiosa e reati contro la Pubblica amministrazione. Tra i destinatari del provvedimento cautelare ci sono il ...

Advertising

TelevideoRai101 : Infiltrazioni mafia,7 arresti Messinese - corrmezzogiorno : #Palermo La mafia nei comuni di Moio e Malvagna Sette misure cautelari nel Messinese - zazoomblog : Mafia: infiltrazioni in due Comuni messinesi 7 ordinanze - #Mafia: #infiltrazioni #Comuni - F_DUva : Un plauso alla GdF per l’arresto di 7 persone per infiltrazioni mafiose nel comuni del messinese Moio Alcantara e M… - MediasetTgcom24 : Mafia, infiltrazioni in due Comuni del Messinese: 7 arresti della guardia di finanza #SINDACO… -