(Di mercoledì 18 maggio 2022) La cover di "Summer on a solitary beach" è il tributo reso dalla bandtorinese "Ladi", nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Franco. Il brano tra i più ...

Advertising

Affaritaliani : L'omaggio punk a Battiato di La trappola di Dalian -

Il Sole 24 ORE

... Angelo Rizza (basso) e Lorenzo Borghetto (chitarra), e prodotto da Adriano Vecchio."Battiato in fondo era un rivoluzionario - ha commentato la band - e cosa c'è di più rivoluzionario delLa ...Il brano è il loro personalea uno dei musicisti italiani più importanti, anche al di là ... 'Battiato in fondo era un rivoluzionario commenta la band e cosa c'è di più rivoluzionario del... L'omaggio punk a Battiato di La trappola di Dalian - Il Sole 24 ORE Milano, 18 mag. (askanews) - La cover di 'Summer on a solitary beach' è il tributo reso dalla band punk torinese 'La Trappola di Dalian', nel ...Questo pezzo è il loro personale omaggio ad uno dei musicisti italiani più importanti ... un rivoluzionario-commenta la band-, e cosa c’è di più rivoluzionario del punk La sua intera discografia ha ...