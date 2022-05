Isola 16, Lucas Peracchi svela un aneddoto sulla fine della sua storia con Mercedesz Henger: “L’ha fatto anche con me!” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre la sua ex Mercedesz Henger è al centro delle polemiche per un presunto fidanzato che avrebbe in Italia, Lucas Peracchi nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo dove ha svelato di aver ricevuto un’interessante proposta di lavoro all’estero. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo la fine della sua relazione con la bionda influencer si è concentrato molto su se stesso e sulla sua carriera professionale. Di recente ha ricevuto una proposta molto allettante dal punto di vista economico e sta valutando. Un produttore americano infatti sta facendo di tutto per averlo in uno dei suoi prossimi film a luci rosse. Diventerà il nuovo Rocco Siffredi? Intanto ai colleghi di Biccy.it, Lucas ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre la sua exè al centro delle polemiche per un presunto fidanzato che avrebbe in Italia,nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo dove hato di aver ricevuto un’interessante proposta di lavoro all’estero. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo lasua relazione con la bionda influencer si è concentrato molto su se stesso esua carriera professionale. Di recente ha ricevuto una proposta molto allettante dal punto di vista economico e sta valutando. Un produttore americano infatti sta facendo di tutto per averlo in uno dei suoi prossimi film a luci rosse. Diventerà il nuovo Rocco Siffredi? Intanto ai colleghi di Biccy.it,...

Advertising

giuseppe_alto : Isola dei Famosi, Lucas Peracchi contro Mercedesz: 'Solo problemi dalla sua famiglia' - AngoloDV : Isola dei Famosi: Lucas svela la verità su Mercedesz Henger #isoladeifamosi #Isola #Lucas #Mercedesz… - Piergiulio58 : Un film hard per Lucas Peracchi, la proposta mentre la ex Mercedesz è all’Isola dei famosi. Lucas Peracchi, ex fida… - andreastoolbox : #Isola dei famosi, Mercedesz Henger accusata dall'ex Lucas Peracchi: «La sua famiglia mi ha creato problemi» - sonoingenua_ : Passare da Lucas a Luca è un attimo ???? #isola -