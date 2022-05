iPhone e e iPad diventano sempre più inclusivi: il LiDAR ora a supporto degli ipovedenti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Apple è al lavoro per dotare i suoi dispositivi più popolari di alcune funzionalità che li renderanno dei veri e propri campioni nel panorama dell’accessibilità. Stiamo parlando di funzioni, annunciate per il futuro, che Apple ha intenzione di introdurre sui due device, a supporto di ciechi, ipovedenti e non solo. Apple campione di Accessibilità – 180522 www.computermagazine.itSe mai vi foste chiesti a cosa serve il sensore LiDAR su iPad, ebbene, la risposta potrebbe presto essere più popolare di quanto pensiamo. Se, fino ad ora, il sensore è stato sfruttato in ambito professionale – architettura e, in generale, laddove fosse necessario analizzare gli ingombri di un ambiente -, quello che Apple ha intenzione di fare da qui al prossimo futuro va in una direzione di accessibilità. In occasione della giornata mondiale ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Apple è al lavoro per dotare i suoi dispositivi più popolari di alcune funzionalità che li renderanno dei veri e propri campioni nel panorama dell’accessibilità. Stiamo parlando di funzioni, annunciate per il futuro, che Apple ha intenzione di introdurre sui due device, adi ciechi,e non solo. Apple campione di Accessibilità – 180522 www.computermagazine.itSe mai vi foste chiesti a cosa serve il sensoresu, ebbene, la risposta potrebbe presto essere più popolare di quanto pensiamo. Se, fino ad ora, il sensore è stato sfruttato in ambito professionale – architettura e, in generale, laddove fosse necessario analizzare gli ingombri di un ambiente -, quello che Apple ha intenzione di fare da qui al prossimo futuro va in una direzione di accessibilità. In occasione della giornata mondiale ...

Advertising

Scontiamolo : IN SCONTO: Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Com… - focusTECHit : Come giocare a Fortnite su iPhone, iPad e Mac - | - 83napolano : RT @CeotechI: Come sbloccare un iPhone con iMyFone LockWiper... #LockWiper #Apple #AppleID #iMyFone #Computer #Guida #iPad #iPhone #iPodTou… - _robb0 : iPhone 13 mini x iPad mini combo ?? - HDblog : RT @HDblog: Apple annuncia: LiDAR di iPhone e iPad farà i 'raggi X' alle porte (e non solo) -