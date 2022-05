Ilona Staller: offro una notte di sesso a Putin in cambio della Pace (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una notte di sesso con Vladimir Putin in cambio della Pace in Ucraina. La proposta è di Cicciolina , al secolo Ilona Staller , che oggi a Un Giorno da pecora, su Rai Radio1 ha raccontato del singolare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unadicon Vladimirinin Ucraina. La proposta è di Cicciolina , al secolo, che oggi a Un Giorno da pecora, su Rai Radio1 ha raccontato del singolare...

daus28762108 : @Cicciodicastri @silviozan69 Già fatto, 16 bei giorni e 4 tamponi più 1 casalingo, avevo le narici come l'intimità di ilona Staller - pippokid : Ilona Staller si offre a Putin: 'Una notte con me in cambio della pace' - Il Giorno - GliStessiChe : RT @MassiAny: Quelli che perculano Ilona Staller sono gli stessi che strillano per i diritti delle donne? - qn_giorno : Ilona Staller si offre a Putin: 'Una notte con me in cambio della pace' - Il Giorno - AndreaScaramuc1 : Ilona Staller fa una proposta “indecente” a Putin: “Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace” -