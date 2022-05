Governo, a giugno il M5S apre la crisi. Salvini lo segue, via il Pd. Elezioni... (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è consumato oggi a Palazzo Madama l'antipasto della crisi di Governo. L'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato ha mandato su tutte le furie il Movimento 5 Stelle. Durissimo Giuseppe Conte. "Oggi registriamo che di fatto si è formata una... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è consumato oggi a Palazzo Madama l'antipasto delladi. L'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato ha mandato su tutte le furie il Movimento 5 Stelle. Durissimo Giuseppe Conte. "Oggi registriamo che di fatto si è formata una... Segui su affaritaliani.it

omarsivori : Oggi l'antipasto, a giugno il M5S apre la crisi di governoSalvini lo segue, via il Pd. Elezioni a settembre-ottobre - aranciaverde : RT @EugenioCardi: Berlusconi/Salvini/Meloni: continua faida interna alle destre. Non riescono a mettersi d'accordo sui nomi da candidare ne… - LuisaCMoon : RT @EugenioCardi: Berlusconi/Salvini/Meloni: continua faida interna alle destre. Non riescono a mettersi d'accordo sui nomi da candidare ne… - antobon2 : RT @Frances90832167: Il processo a @patrickzaki1 e' il 21 Giugno e anche questa volta il Governo non riconoscera' la cittadinanza italiana… - GaetanoCafici : RT @Affaritaliani: Governo, crolla tutto: crisi a giugno, elezioni tra fine settembre e ottobre -