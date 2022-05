Gf Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si esprimono sulla rottura tra Manuel e Lulu e l’ex tentatore racconta che… (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a raccontarsi e svelare qualche chicca in più sul loro rapporto. Rapporto che è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e che sta continuando anche a riflettori spenti. I due vivono quotidianamente la loro storia d’amore, condividendo anche i loro momenti con i fan della coppia attraverso i loro profili social. I due ragazzi si sono concessi una lunga intervista a FanPage.it raccontando dei loro progetti futuri. Sophie a tal proposito ha detto: Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Sto aspettando ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 maggio 2022)continuano arsi e svelare qualche chicca in più sul loro rapporto. Rapporto che è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e che sta continuando anche a riflettori spenti. I due vivono quotidianamente la loro storia d’amore, condividendo anche i loro momenti con i fan della coppia attraverso i loro profili social. I due ragazzi si sono concessi una lunga intervista a FanPage.itndo dei loro progetti futuri.a tal proposito ha detto: Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Sto aspettando ...

