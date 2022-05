Gas: chiude in rialzo in Europa a 94,5 euro al MWh (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chiusura in rialzo in europa per il secondo giorno consecutivo il prezzo spot del gas. L'indice di riferimento, ovvero i future ad Amsterdam (+0,39%) sono a 94,5 euro al MWh. Scende invece il prezzo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chiusura ininper il secondo giorno consecutivo il prezzo spot del gas. L'indice di riferimento, ovvero i future ad Amsterdam (+0,39%) sono a 94,5al MWh. Scende invece il prezzo a ...

