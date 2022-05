Foggia, il video dell’omicidio di Alessandro Scrocco: ucciso con quattro colpi di fucile davanti al carcere (Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è un video registrato dalle telecamere di sicurezza del carcere di Foggia che ha ripreso le fasi dell’omicidio di Alessandro Scrocco, il detenuto 32enne in semilibertà ucciso ieri sera davanti al penitenziario Foggiano dove stava rientrando e dove scontava una condanna definitiva a 15 anni per omicidio. Dalle immagini, ormai virali sulle chat e sul web, si vede che il sicario era accovacciato dietro un’auto e che ha ucciso Scrocco con quattro colpi di fucile, sparando all’altezza del finestrino dell’auto della vittima. Dopo aver ucciso il pregiudicato – si vede nelle immagini -, il killer sale a bordo di un’auto di colore scuro, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è unregistrato dalle telecamere di sicurezza deldiche ha ripreso le fasidi, il detenuto 32enne in semilibertàieri seraal penitenziariono dove stava rientrando e dove scontava una condanna definitiva a 15 anni per omicidio. Dalle immagini, ormai virali sulle chat e sul web, si vede che il sicario era accovacciato dietro un’auto e che hacondi, sparando all’altezza del finestrino dell’auto della vittima. Dopo averil pregiudicato – si vede nelle immagini -, il killer sale a bordo di un’auto di colore scuro, che ...

Advertising

AnsaPuglia : Omicidio a Foggia: video del delitto virale su chat e web. killer in fuga su auto guidata da un complice #ANSA - infoitinterno : Omicidio a Foggia: le terribili immagini video dell'esecuzione - fanpage : Il killer scende da un veicolo parcheggiato nelle vicinanze e fredda la vittima con colpi d’arma da fuoco alla test… - paol__ : Comunque in quel video proprio vibes di Pio e Amedeo che fanno salutare tutti i negozi di Foggia in tv - infoitinterno : Foggia, 32enne in semilibertà ucciso: l'omicidio in un video. Perquisizioni e quattro stub per individuare il… -