Comdata e Windtre, insieme a sostegno dell'Ucraina (Di mercoledì 18 maggio 2022) In virtù del decreto "Misure urgenti per l'Ucraina" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022, Caritas Diocesana Montepulciano si è resa disponibile a supportare l'iniziativa per Comdata. Non ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) In virtù del decreto "Misure urgenti per l'" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022, Caritas Diocesana Montepulciano si è resa disponibile a supportare l'iniziativa per. Non ...

Advertising

Lopinionista : Comdata e WindTre, iniziativa per l'inserimento lavorativo di 20 persone di nazionalità ucraina… - CellularItalia : Comdata e WINDTRE: inserimento lavorativo per 20 ucraini - pianetacellular : Circa 20 persone provenienti dall'#Ucraina saranno impiegate nel servizio clienti erogato da #Comdata a loro connaz… - giannifioreGF : Comdata e #WINDTRE: iniziativa per l’inserimento lavorativo di 20 persone di nazionalità #Ucraina - Mondo3 : Saranno impiegate nel servizio clienti erogato da Comdata a loro connazionali per conto di #WINDTRE -