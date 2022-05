Banche contrastate | Piazza Affari chiude in rosso

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di giornata nei pressi dei minimi intraday per le borse europee, penalizzate dai toni da “falco” utilizzati da Jerome Powell. Secondo il n.1 della Federal Reserve, in mancanza di segnali “chiari e convincenti” di un rallentamento dei prezzi, la banca centrale si vedrà costretta ad intensificare la normalizzazione delle condizioni monetarie. Sull’azionario milanese, dove il Ftse Mib si è fermato a 24.085,82 punti (-0,89%), spicca il buon andamento di UniCredit (+2,05%) mentre Intesa Sanpaolo (+0,02%) ha chiuso piatta. Ininvece Mediobanca (-2,42%), dopo i rumor secondo cui la Bce potrebbe impedire a Delfin di salire oltre il 20%.per il comparto energetico con il -0,72% di Eni, il -0,61% di Tenaris ed il -5,13% di Saipem (dall’assemblea è arrivato il via libera all’aumento di capitale da 2 miliardi di euro). In ...

