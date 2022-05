Apple Music dà il via ai concerti in live streaming. Il primo sarà quello di Harry Styles il 21 maggio

Advertising

SPINALL : P A L A Z Z O ?? - SPINALL : P A L A Z Z O ?????????? - insta_agne : RT @SkyTG24: Harry Styles, il concerto-evento a New York sarà trasmesso su Apple Music - Digital_Day : In Italia sarà visibile alle 3 del mattino del 21 maggio, ma ci saranno repliche nei giorni successivi. Apple Music… - SkyTG24 : Harry Styles, il concerto-evento a New York sarà trasmesso su Apple Music -

Il live show di Harry Styles ' One night only in New York ' in programma alla UBS Arena di Belmont Park venerdì 20 maggio sarà disponibile in streaming esclusivamente per gli abbonati adin 167 paesi del mondo. Lo spettacolo speciale celebrerà l'uscita del suo attesissimo nuovo lavoro 'Harry's House', disponibile da quel giorno, e vedrà la superstar mondiale esibirsi per ..."È stato come un viaggio a tempo indeterminato ", ha raccontato l'artista a Zane Lowe , su, in vista dell'uscita (il 20 maggio) del suo terzo album da solista , Harry's House , anticipato ...In Italia sarà visibile alle 3 del mattino del 21 maggio, ma ci saranno repliche nei giorni successivi. Apple Music Live apre la strada dei concerti live inclusi nell’abbonamento del servizio.Il live show di Harry Styles "One night only in New York" in programma alla UBS Arena di Belmont Park venerdì 20 maggio sarà disponibile in streaming ...