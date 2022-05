All’Ucraina altri 9 mld di prestiti e un piano di ricostruzione: le promesse di Bruxelles (Di mercoledì 18 maggio 2022) Entro il 2022 l’Unione europea presterà All’Ucraina altri 9 miliardi di euro per aiutare il Paese colpito dall’invasione russa. Il nuovo piano di “assistenza macrofinanziaria” annunciato oggi dalla Commissione... Leggi su today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Entro il 2022 l’Unione europea presterà9 miliardi di euro per aiutare il Paese colpito dall’invasione russa. Il nuovodi “assistenza macrofinanziaria” annunciato oggi dalla Commissione...

Advertising

vitopetrocelli : Il 31 marzo il M5S, insieme ad altri, ha dato una delega in bianco al governo sulle armi all'Ucraina. Delega che re… - Sbrn65 : RT @Wendy65872240: #UE , #Borrell: altri 500 milioni di euro per #armi pesanti all' #Ucraina . E siamo a 2 milioni di euro…. Sarò monotona… - BoopLucy : RT @Wendy65872240: #UE , #Borrell: altri 500 milioni di euro per #armi pesanti all' #Ucraina . E siamo a 2 milioni di euro…. Sarò monotona… - Ariel2575 : RT @AbracaBarna: #DiMaio, per andare dietro ad altri paesi, espelle una trentina di persone dell’ambasciata russa; #Draghi continua ad insi… - Gianl1974 : Regno Unito è aperto all'idea di un tribunale penale internazionale che processi Vladimir Putin e altri leader russ… -