Albert Einstein aveva ragione | la prova definitiva dagli scienziati moderni

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dunque,. I buchi neri sono proprio dalle previsioni implicate dal fisico tedesco nella sua relatività generale. Laarriva da una foto di un buco nero nella via Lattea. Nel team che ha lavorato a questa epocale ricerca ci sono anche degliitaliani. Gliche lavorano con l’Event Horizon Telescope sono riusciti a scattare la prima foto del buco nero Sagittario A* che sta al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Per l’astronomia è un momento importantissimo.(web source): il buco nero della Via Lattea è compatibile con la descrizione offerta nella relatività generale L’Event Horizon ...

'Fino ad ora le conoscenze sui buchi neri si basavano su simulazioni costruite sulla teoria della relatività di. " anticipa De Laurentis - Oggi queste sensazionali immagini dicono che ... Albert Einstein, il più grande scienziato del XX° secolo CATANIA - "Se le api scomparissero dalla terra, per l'uomo non resterebbero che quattro anni di vita". È questa una delle frasi più di frequente ...L'immagine del buco nero Sagittarius A* sembra aver definitivamente confermato una previsione chiave di Einstein.