Viaggio a 4 a Ibiza per gli ex vipponi | ci sono i Basciagoni ma anche Soleil e Gianluca

(Di martedì 17 maggio 2022) Fan del GF VIP 6 ancora scatenatissimi a due mesi dalla fine del reality, non a caso ieri, tra le tendenze sui social, c’erano proprio i nomi diSorge e quello di Sophie Codegoni. Il motivo? Le due ex concorrenti del Grande Fratello VIP 6insieme a, in vacanza. E nonsole. Sophie è insieme ad Alessandro Basciano: la loro storia d’amore procede a gonfie vele, chi pensava che sarebbero durati pochissimo una volta finito il reality si sbagliavano, visto che i duepazzi d’amore. E continual’amicizia nata nella casa del GF VIP trae Sophie che se nedette di ogni ma che a quanto pare, una volta finito il gioco, hanno trovato il giusto equilibrio per godersiuna bella vacanza insieme. E a ...

Advertising

turismoland : RT @siviaggia: Saline che brillano sotto i raggi del sole, uccelli migratori e fenicotteri ??, spiagge sabbiose ??? bagnate da un mare incred… - meglio_senza : @Logorroica98 Ricordo bene quando diceva di voler organizzare un viaggio ad Ibiza con le sorelle.. e poi? E poi 'co… - noventanaviaggi : ?? La voglia di mare e di vacanze non ti molla mai? Prenota ora il tuo prossimo viaggio all'insegna del relax, del d… - Profilo3Marco : RT @SEATItalia: Sole, musica e risate. Con Nuova SEAT Ibiza vai dove vuoi, con chi vuoi. Alza il volume e il divertimento è assicurato. Il… - viaggiare_low_c : Tra fenicotteri, sale e mare cristallino ti innamorerai (di nuovo) di Ibiza Esiste un luogo, in Europa, che ogni an… -

SiViaggia

Già simbolo delle Baleari, questo parco condiviso dae Formentera è diventato nel 1995 una riserva naturale e nel 2001 un parco naturale protetto dal governo. Saline che brillano sotto i raggi ...Ionie, Cicladi, Sporadi e Dodecanneso , untra i colori ocra di un passato dorato, culla ...la festaiola, famosa in tutto il mondo per la sua movida, dai locali alle spiagge metropolitane ... Tra fenicotteri, sale e mare cristallino ti innamorerai (di nuovo) di Ibiza Vacanza in 4 a Ibiza per Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Soleil Sorge e un altro ex vippone...Nuovo amore in arrivoCi troviamo al cospetto della grande bellezza del Parco Naturale di Ses Salines a Ibiza, un angolo di paradiso e di biodiversità mediterranea tutto da scoprire.