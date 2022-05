Ucraina, Renzi: “Iv continuerà a votare a favore invio armi” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi abbiamo votato a favore” dell’invio di armi all’Ucraina “e continueremo a votare a favore”, rimarca il leader di Iv Matteo Renzi, ospite della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai Uno. “Sono più su una posizione ‘macroniana’ che ‘bideniana’. Macron sta cercando di portare tutti a un tavolo”, dice ancora Renzi parlando del conflitto in corso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi abbiamo votato a” dell’diall’“e continueremo a”, rimarca il leader di Iv Matteo, ospite della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai Uno. “Sono più su una posizione ‘macroniana’ che ‘bideniana’. Macron sta cercando di portare tutti a un tavolo”, dice ancoraparlando del conflitto in corso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

alinatede : RT @MarcoFattorini: Renzi: «Aver armato l'Ucraina non ha permesso alla Russia di prendersi Kiev in una settimana. Quando c'è un dubbio se s… - CarloSantaroni : RT @MarcoFattorini: Renzi: «Aver armato l'Ucraina non ha permesso alla Russia di prendersi Kiev in una settimana. Quando c'è un dubbio se s… - snatccch : RT @MarcoFattorini: Renzi: «Aver armato l'Ucraina non ha permesso alla Russia di prendersi Kiev in una settimana. Quando c'è un dubbio se s… - AngelaAngelmi : RT @MarcoFattorini: Renzi: «Aver armato l'Ucraina non ha permesso alla Russia di prendersi Kiev in una settimana. Quando c'è un dubbio se s… - CardelliAc : RT @MarcoFattorini: Renzi: «Aver armato l'Ucraina non ha permesso alla Russia di prendersi Kiev in una settimana. Quando c'è un dubbio se s… -