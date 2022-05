Ucciso per parcheggio: moglie e figlie parti civili (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Ci sono il Comune di Torre Annunziata e la fondazione Polis tra le parti civili ammesse al processo per l’omicidio di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni ammazzato lo scorso anno al culmine di una lite solo perché aveva difeso la figlia, a sua volta aggredita per avere parcheggiato l’auto su un posto della pubblica strada ”occupato” da una sedia”. È la decisione scaturita dalla prima udienza del procedimento penale a carico dei quattro imputati accusati a vario titolo di avere partecipato alla spedizione costata la vita al sessantunenne, svoltasi alla Corte d’Assise di Napoli (pm Giuliana Roccia, fascicolo a carico della Procura di Torre Annunziata). Insieme a Comune oplontino e Polis sono state ammesse come parti civili del processo anche moglie ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Ci sono il Comune di Torre Annunziata e la fondazione Polis tra leammesse al processo per l’omicidio di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni ammazzato lo scorso anno al culmine di una lite solo perché aveva difeso la figlia, a sua volta aggredita per avere parcheggiato l’auto su un posto della pubblica strada ”occupato” da una sedia”. È la decisione scaturita dalla prima udienza del procedimento penale a carico dei quattro imputati accusati a vario titolo di avere partecipato alla spedizione costata la vita al sessantunenne, svoltasi alla Corte d’Assise di Napoli (pm Giuliana Roccia, fascicolo a carico della Procura di Torre Annunziata). Insieme a Comune oplontino e Polis sono state ammesse comedel processo anche...

