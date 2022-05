Sondaggi Index | Fdi allunga sul Pd | in calo Lega e M5S

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 17 maggio 2022) Tra le principali forze politiche solo Fratelli d’Italia vede crescere i propri consensi nell’ultima settimana. A dirlo sono irealizzati daResearch per Piazza Pulita e andati in onda il 12 maggio. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna due decimi portandosi al 22,3%. Fdi aumenta di mezzo punto il suo vantaggio nei confronti del Pd, indi tre decimi al 21,2%. In negativo pure(-0,1%) che Movimento 5 Stelle (-0,2%) che si attestano rispettivamente al 15,5% e al 12,5%. Crescono di un decimo ciascuno Forza Italia (8%), Azione/+Europa (5,2%) e Mdp-Articolo 1 (2,4%). Stabili sulle loro posizioni sia Verdi (2,4%) che Italia Viva (2,3%). In flessione al 2,3% Sinistra Italiana con Italexit in crescita e ad un passo (2,2%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,7%. La quota di ...