Silent Hill | un rumor accenna a tre progetti diversi

(Di martedì 17 maggio 2022) Sembra proprio che iattorno alla tenebrosa saga dinon vogliano proprio finire come testimonia l’ultimo di questi che ha parlato di trein casa Konami Sono oramai passati dieci anni esatti sia dall’ultimo capitolo canonico che dallo spin – off, oltre che dal remake, della storica serie di. Che gli incubi in casa Konami siano terminati oppure siamo all’inizio di qualcosa di nuovo? Unsembra propendere per questa seconda ipotesi, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!: cronache di un incubo, e di leak, senza fine Oramai è da un paio di anni che le voci su una delle maggiori serie firmate da Konami continuano a girare per la rete ed oggi è il ben noto ...

Advertising

infoitscienza : Silent Hill: un remake, un piccolo gioco da Annapurna e un nuovo capitolo, i dettagli da un report - infoitscienza : Silent Hill, un'attrice potrebbe aver confermato il progetto - infoitscienza : Silent Hill e le immagini leak potrebbero essere state confermate da un'attrice - infoitscienza : Silent Hill 2 Remake in sviluppo? Rumor su storie brevi e nuovo capitolo - Raccoons_girl : Oggi c'è una tale nebbia che pare il set di silent hill. -

Un'attrice potrebbe aver appena confermato la legittimità delle recenti immagini trapelate del (presunto) nuovo capitolo della saga di, rivelando il suo coinvolgimento nel progetto. La scorsa settimana, una serie di immagini apparentemente tratte da un progetto legato alla saga ( potete acquistarla con consegna rapida su ...Nelle ultime ore, a seguito dei tanti rumor legati a, sarebbero emersi anche nuove indiscrezioni, informazioni e leak appartenenti ad Abandoned , l'indie in sviluppo presso Blue Box Game Studios che però non è mai stato mostrato realmente ...Sembra proprio che i rumor attorno alla tenebrosa saga di Silent Hill non vogliano proprio finire come testimonia l’ultimo di questi che ha parlato di tre progetti diversi in casa Konami Sono oramai ...Modifica impostazioni cookie. NateTheHate afferma che ci sono alcuni altri giochi di Silent Hill attualmente in sviluppo (Eurogamer.it) https://t.co/GzUb3jzrwX — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 16, 2022.