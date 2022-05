(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "L'assenza di un protagonismo europeo rischia di dare allaun compito non suo. Quindi il nostro sì'alle candidature diallaha questo caveat: sta all'Unione Europea costruire una nuova architettura europea, non alla". Così Enricoin Direzione Pd.

Advertising

TV7Benevento : Nato: Letta, 'sì convinto ad adesione Svezia e Finlandia' - - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - GiancarloGarci6 : RT @LucaWool: @MediasetTgcom24 Lo adottano Letta o Mentana Ce la farà I bambini del cimitero del Donbass invece...sono sempre morti... Ma… - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - AgenziaVISTA : Svezia e Finlandia nella Nato, Letta: 'Non colpevolizziamo scelta di proteggersi' #svezia #finlandia #nato -

Un altro, segretario della, ha detto che l'indipendenza del Donbass non sarebbe mai ... * * * Su Affaritaliani si scrive: ""Se ci fosse una crisi ora si andrebbe alle urne", sottolinea: "Ma ...Quindi io non credo assolutamente che la Turchia fermerà l'ingresso di Svezia e Finlandia nella'. Una linea 'sposata' dal segretario del Pd invita a tener la barra dritta perché, spiega, ' ...Quindi il nostro sì’ convinto alle candidature di Svezia e Finlandia alla Nato ha questo caveat: sta all’Unione Europea costruire una nuova architettura europea, non alla Nato”. Così Enrico Letta in ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “La decisione di Putin ha cambiato la storia del mondo. Domani incontrerò la prima ministra finlandese. Mi avessere detto tre mesi fa che la premier finlandese sarebbe venu ...