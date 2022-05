Mosca non esclude la possibilità di sbloccare Instagram (Di martedì 17 maggio 2022) Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov non esclude che Instagram possa a un certo punto essere sbloccato. Il social network è stato bandito nella Federazione Russa ed è di proprietà della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov nonchepossa a un certo punto essere sbloccato. Il social network è stato bandito nella Federazione Russa ed è di proprietà della ...

ilfoglio_it : Enormi perdite militari, crisi economica, Svezia e Finlandia nella Nato, Ucraina verso l’Ue. Si allarga il divario… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'espansione della Nato è artificiale', ha detto il presidente russo Vladimir Putin. 'La Russia non ha p… - Agenzia_Ansa : La Turchia non cederà sul no all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Lo ha detto il presidente turco Recep Ta… - LaNotiziaTweet : Negoziati Russia Ucraina, si tratta solo su Azovstal ma la pace è lontana. Mosca vuole dialogare solo con Kiev e no… - PaoloMa94271837 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il Cremlino: 'L'esistenza stessa della Russia è irritante per l'Occidente, il mondo occidentale è pronto a fare… -

Tutta la storia russa riassunta in dieci splendidi quadri Il cristianesimo arrivò in Russia dall'Impero bizantino, e aveva cominciato a diffondersi in Russia molto prima del "battesimo" ufficiale del Paese, voluto dal Gran principe Vladimir I di Kiev nel 988 ...