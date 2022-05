Mobilità 2022, pubblicati gli esiti dei trasferimenti per i docenti [IN AGGIORNAMENTO] (Di martedì 17 maggio 2022) Mobilità docenti e personale educativo 2022/2023: ecco la pubblicazione dei movimenti. La data utile per il personale docente ed educativo è il 17 maggio. L'articolo Mobilità 2022, pubblicati gli esiti dei trasferimenti per i docenti IN AGGIORNAMENTO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022)e personale educativo/2023: ecco la pubblicazione dei movimenti. La data utile per il personale docente ed educativo è il 17 maggio. L'articologlideiper iIN

Advertising

orizzontescuola : Mobilità 2022, pubblicati gli esiti dei trasferimenti per i docenti [IN AGGIORNAMENTO] - chialtilio : RT @_aloisi: Il #lavoro mobilita l’uomo. Ci sono le “grandi dimissioni”, il #southworking, la “yolo economy”, le tribù del lavoro remoto. C… - motus_e : Rivedi l'intervento di Cinzia Carta | #JaguarLandRoverItalia dal titolo 'E-ducation per la mobilità del futuro, La… - ServiziAlLavoro : Il lavoro mobilita l' uomo Come cambiano le città e le professioni dopo la pandemia - Zazoom Dieci anni fa, era il… - PALERMOPM : Avviso -