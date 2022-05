Masciangelo | “Non vediamo l’ora di giocare la partita di ritorno”

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’altra prestazione da incorniciare per Edoardo. Attento in difesa e lucido al cross, il terzino sinistro romano ha analizzato la semifinale d’andata vinta contro il Pisa. Le sue dichiarazioni: Famiglia – “Siamo una famiglia che combatte per lo stesso obiettivo, adesso andiamo a giocarci la gara di. Sarà un’altra battaglia ma nonche arrivi”. Spirito – “Siamo una squadra forte, abbiamo uno spirito vincente e lo abbiamo dimostrato in queste due partite. La strada è quella giusta, sarà importante proseguire sulla strada giusta”. Momento – “Ho cercato sempre di farmi trovare pronto quando è capitata l’occasione. La rosa è forte, composta da ragazzi fortissimi. Non potevo mollare nonostante un momento difficile ma devo dire che è stato bello ...

