Jenny fron the block si è allenata sei mesi per interpretare Ramona la più brava a fare il pole dancing

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 maggio 2022) «La partita è truccata, le persone che rispettano le regole non vincono mai. È come rapinare una banca, solo che noi abbiamo le chiavi». A pronunciare la battuta è Jennifer Lopez, che nel film Le ragazze di Wall Street – Business is business – in onda stasera su Canale 5 alle 21.20 – interpretaVega, a metà tra una stripper e una Robin Hood al femminile, con la differenza che – anziché aiutare i più deboli – ruba ai ricchi per aiutare sé stessa. Le ragazze di Wall Street: le immagini del film con Jennifer Lopez guarda le foto Leggi anche ...