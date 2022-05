Incentivi verdi per auto e moto In vigore (Di martedì 17 maggio 2022) Di Martino Abbracciavento: Partiti gli Incentivi verdi per auto e moto. La cifra impegnate per tali Incentivi è di 650 milioni di euro per il 2022; la stessa somma sarà inoltre impegnata sia nel 2023, che nel 2024, per un totale di quasi due miliardi in tre anni. Il piano prevede che per l’acquisto di auto elettriche, con un prezzo fino a 35mila euro più Iva, sarà possibile richiedere una somma di 3mila euro. Sarà possibile inoltre aggiungere altri 2mila euro con la rottamazione di un mezzo inferiore a Euro5. Per comprare veicoli ibridi plug-in con un prezzo fino a 45mila euro più Iva, si potrà avere un contributo di 2mila euro. Anche qui, con la rottamazione si possono aggiungerne altri 2mila euro. Per le auto con motori tradizionali a basse emissioni ... Leggi su noinotizie (Di martedì 17 maggio 2022) Di Martino Abbracciavento: Partiti gliper. La cifra impegnate per taliè di 650 milioni di euro per il 2022; la stessa somma sarà inoltre impegnata sia nel 2023, che nel 2024, per un totale di quasi due miliardi in tre anni. Il piano prevede che per l’acquisto dielettriche, con un prezzo fino a 35mila euro più Iva, sarà possibile richiedere una somma di 3mila euro. Sarà possibile inoltre aggiungere altri 2mila euro con la rottamazione di un mezzo inferiore a Euro5. Per comprare veicoli ibridi plug-in con un prezzo fino a 45mila euro più Iva, si potrà avere un contributo di 2mila euro. Anche qui, con la rottamazione si possono aggiungerne altri 2mila euro. Per leconri tradizionali a basse emissioni ...

Advertising

ZenatiDavide : Al via dal 25 maggio gli incentivi per auto e moto verdi. Giorgetti: Valorizzare nostra industria: Scattano con la… - ANSA_Motori : Scatta da oggi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'operazione 'incentivi verdi' per le auto, che sarà… - akamasensei : Incentivi auto moto verdi, come ottenere fino a 5mila euro di sconto - MilanoCitExpo : Incentivi auto moto verdi, come ottenere fino a 5mila euro di sconto - Piersoft : Incentivi auto moto verdi, come ottenere fino a 5mila euro di sconto -