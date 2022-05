Cosmogonie in passerella | Gucci sfila a Castel del Monte

(Di martedì 17 maggio 2022) Sotto il cielo pugliese illuminato dalla luna piena, nella fortezza medievale patrimonio dell'Unesco e alla presenza di celeb internazionali - Elle Fanning, Lana del Rey e i Maneskin, tra gli altri - hato l'ultima collezione di Alessandro Michele per. Tra giochi di luce, rimandi e citazioni che attraversano i secoli, i luoghi e le storie per ricomporsi in una narrazione nuova e spettacolare

Advertising

Telebari : Castel del Monte, l'incanto delle 'Cosmogonie' di Gucci: l'universo in passerella - #Bari #Notizie #News -… -

... un' eclissi lunare totale che tinge la luna di rosso, quella che ieri sera ha illuminato ladi Gucci in Puglia. Per una collezione intitolata, preannunciata dall'invito allo ...Uno spettacolo, denominato, fatto di raggi laser, geometrie e proiezioni astrali che ... modelle e modelli hanno sfilato attorno alla costruzione ottagonale per una originale'...Il superbrand fiorentino ha presentato ieri sera in Puglia una scintillante collezione di metà stagione, ispirata all'opera del filosofo Walter Benjamin ...Dai cuissardes alle geometrie, i trend topic di Gucci Cosmogonie, la collezione presentata a Castel del Monte (Puglia) ...