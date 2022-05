Carlo Messina dice che l’aumento dei salari in alcuni settori è «doveroso» (Di martedì 17 maggio 2022) «Questo governo deve continuare nel suo lavoro perché sta facendo bene. Si può fare sempre di meglio, ma non dimentichiamo di avere un campione del mondo come presidente del Consiglio». Dunque «non facciamo fesserie» ed evitiamo di spingere verso le elezioni anticipate. Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini per l’apertura delle Gallerie d’Italia in piazza San Carlo a Torino, ammette che «l’inflazione rallenta la crescita» ma non la ferma, anche se avremmo bisogno di «altri interventi per sostenerla» e per mitigare l’impatto sociale della crisi. A partire dai correttivi sui salari. Secondo Messina, «è doveroso» alzarli soprattutto in alcuni settori. «Abbiamo dei punti di forza ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) «Questo governo deve continuare nel suo lavoro perché sta facendo bene. Si può fare sempre di meglio, ma non dimentichiamo di avere un campione del mondo come presidente del Consiglio». Dunque «non facciamo fesserie» ed evitiamo di spingere verso le elezioni anticipate., consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini per l’apertura delle Gallerie d’Italia in piazza Sana Torino, ammette che «l’inflazione rallenta la crescita» ma non la ferma, anche se avremmo bisogno di «altri interventi per sostenerla» e per mitigare l’impatto sociale della crisi. A partire dai correttivi sui. Secondo, «è» alzarli soprattutto in. «Abbiamo dei punti di forza ...

