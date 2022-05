Calciomercato Napoli, Fabian in bilico: già individuato il sostituto (Di martedì 17 maggio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri potrebbero cedere Fabian in estate, già individuato il sostituto Nella lista dei partenti del Napoli per la prossima estate, c’è anche il nome di Fabian Ruiz. Il centrocampista piace molto in Spagna, in particolare a Real Madrid e Barcellona, e con l’offerta giusta potrebbe partire. E come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto in caso di cessione di Fabian. Si tratta di Matias Svanberg del Bologna, che si è messo in mostra in questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022): gli azzurri potrebbero cederein estate, giàilNella lista dei partenti delper la prossima estate, c’è anche il nome diRuiz. Il centrocampista piace molto in Spagna, in particolare a Real Madrid e Barcellona, e con l’offerta giusta potrebbe partire. E come riportato da Radio Kiss Kiss, ilavrebbe giàilin caso di cessione di. Si tratta di Matias Svanberg del Bologna, che si è messo in mostra in questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

