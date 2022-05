Bayern Monaco Dembele: l’affare si scalda (Di martedì 17 maggio 2022) Il Bayern Monaco è già al lavoro per il dopo Lewandosky e avrebbe messo nel mirino l’attaccante esterno dei Barcellona, Ousmane Dembele, poco propenso a rinnovare il suo contratto in scadenza con i blaugrana. Si parla di una trattativa già in stato avanzato e dunque prossima alla conclusione. IL Bayern Monaco ACCELERA PER Dembele? L’esterno offensivo francese rappresenta un’ occasione che i bavaresi, da sempre maestri nella programmazione, non vogliono lasciarsi scappare. Nonostante non abbia convinto in Catalogna, Dembele è comunque considerato un top player nel suo ruolo e dunque molto ambito dalle big europee. Il Bayern pare esserci arrivato per primo dovendo, con ogni probabilità, ridisegnare l’attacco.con le partenze di Lewandosky e quella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 maggio 2022) Ilè già al lavoro per il dopo Lewandosky e avrebbe messo nel mirino l’attaccante esterno dei Barcellona, Ousmane, poco propenso a rinnovare il suo contratto in scadenza con i blaugrana. Si parla di una trattativa già in stato avanzato e dunque prossima alla conclusione. ILACCELERA PER? L’esterno offensivo francese rappresenta un’ occasione che i bavaresi, da sempre maestri nella programmazione, non vogliono lasciarsi scappare. Nonostante non abbia convinto in Catalogna,è comunque considerato un top player nel suo ruolo e dunque molto ambito dalle big europee. Ilpare esserci arrivato per primo dovendo, con ogni probabilità, ridisegnare l’attacco.con le partenze di Lewandosky e quella ...

