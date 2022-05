Amici 21 | Alex e Luigi che fine hanno fatto? Scomparsi sui social Cosa è successo dopo la finale

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - fanpage : Ermal Meta sta seguendo la finale di #Amici21 e non ha nascosto la sua preferenza per il cantante Alex, a cui su Tw… - iamxmarta : eppure in chiamata ad alex ad amici lo disse che aveva già avvertito ?????? - camiluddsx : vi prego fate riniziare amici perché io così impazzisco. prima sapevo che gli unici contenuti che avrei potuto aver… - giovaneanzianaa : raga sto iniziando ad affezionarmi tanto ad Alex, oltre a quelle di amici ha fatto altre canzoni? -

I fan si chiedono dove siano finitiWyse e Luigi Strangis, perché dalla finale in poi non si hanno loro notizie sui social. In ... Photo Credits: Ufficio Stampa ''; music: 'Funday' from ...A segno anche il difensoreFerrari , alla prima rete con la maglia del club di Genova. Ai ... Questo gol lo dedico alla famiglia, aglie a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche quando le ...Nessun commento da parte di Luigi al tenero gesto col quale Carola ha festeggiato la sua vittoria ad Amici: fan in attesa di buone notizie ...I fan si chiedono dove siano finiti Alex Wyse e Luigi Strangis, perché dalla finale in poi non si hanno loro notizie sui social. In tanti si aspettavano un post dopo la sua vittoria e ...