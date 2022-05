Abbassare il prezzo del grano. Di Maio in missione all’Onu (Di martedì 17 maggio 2022) Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sarà in missione a New York mercoledì 18 maggio. Al Palazzo di Vetro incontrerà Abdulla Shahid, presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Poi parteciperà all’evento “Global Food Security Call to Action” voluto dall’amministrazione Biden e in particolare da Antony Blinken, segretario di Stato, con il quale il ministro potrebbe avere un incontro bilaterale. Le diplomazie sono al lavoro sulle rispettive agende. “In questo momento l’insicurezza alimentare generata dall’invasione russa in Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo, in particolare nei continenti più vulnerabili come l’Africa e l’America Latina”, ha dichiarato Di Maio a Napoli per Techagriculture, iniziativa sulle nuove tecnologie ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) Luigi Di, ministro degli Esteri, sarà ina New York mercoledì 18 maggio. Al Palazzo di Vetro incontrerà Abdulla Shahid, presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Poi parteciperà all’evento “Global Food Security Call to Action” voluto dall’amministrazione Biden e in particolare da Antony Blinken, segretario di Stato, con il quale il ministro potrebbe avere un incontro bilaterale. Le diplomazie sono al lavoro sulle rispettive agende. “In questo momento l’insicurezza alimentare generata dall’invasione russa in Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo, in particolare nei continenti più vulnerabili come l’Africa e l’America Latina”, ha dichiarato Dia Napoli per Techagriculture, iniziativa sulle nuove tecnologie ...

