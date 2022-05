Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 12:10 (Di lunedì 16 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le attività della casa automobilistica francese Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato Russo lo rende noto il Ministero dell’Industria di mosche non comunicato l’annuncio segui ritiro della Renault dal paese in seguito dell’Ucraina sono stati firmati accordi per il trasferimento di asset rossi del gruppo Renault alla Federazione Russa al governo di Mosca afferma il Ministero in una nota la Cina chiede alla fine delle interferenze negli affari interni risposta alle dichiarazioni di sabato dei ministri degli esteri del G7 A proposito delle tensioni su telegram delle violazioni dei diritti umani dello shengen del Tibet la stretta su un Kong contro i cinesi orientali e meridionali l’avviso Pechino di non assistere la Russia nel invasione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le attività della casa automobilistica francese Renault in Russia sono da oggi di proprietà dello Stato Russo lo rende noto il Ministero dell’Industria di mosche non comunicato l’annuncio segui ritiro della Renault dal paese in seguito dell’Ucraina sono stati firmati accordi per il trasferimento di asset rossi del gruppo Renault alla Federazione Russa al governo di Mosca afferma il Ministero in una nota la Cina chiede alla fine delle interferenze negli affari interni risposta alle dichiarazioni di sabato dei ministri degli esteri del G7 A proposito delle tensioni su telegram delle violazioni dei diritti umani dello shengen del Tibet la stretta su un Kong contro i cinesi orientali e meridionali l’avviso Pechino di non assistere la Russia nel invasione ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Barbone1908 : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Inizia l’ultima giornata di campionato, la viviamo insieme, stando vicini come per tutto l’anno. Ultime n… - AmalaTV_ : ?? LIVE ORE 13.45 ?? Inizia l’ultima giornata di campionato, la viviamo insieme, stando vicini come per tutto l’anno… - infoitinterno : Il Papa proclama 10 nuovi Santi e lancia un nuovo appello contro la guerra - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sic… - PianetaMilan : .@acmilan, occhi su un giovane centrocampista. Le ultime verso il Sassuolo - #Calciomercato #ACMilan #Milan… -