Trieste, non si farà il referendum sull'ovovia voluta dal sindaco Di Piazza (e pagata coi fondi Pnrr). Promotori pronti a scendere in piazza (Di lunedì 16 maggio 2022) Niente referendum sull'ovovia di Trieste. A decretare lo stop della consultazione popolare, nonostante il successo dell'iniziativa che in poche ore aveva raccolto più di un migliaio di firme è stata la Commissione comunale dei garanti, chiamata a esprimersi sulla legittimità del quesito referendario. L'ostacolo principale riguarda le competenze dell'ente locale: "L'indizione di un referendum consultivo in ambito comunale e? consentita a condizione che riguardi una materia nella quale l'ente locale, che indice il referendum, sia dotato di competenza esclusiva"" scrivono i garanti, sottolineando come in questo caso non possa essere affermata l'esclusiva competenza locale del progetto «poiche? lo stesso rientra tra gli impegni che il Governo Italiano ha assunto in relazione ai progetti ...

