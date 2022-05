Svezia e Finlandia nella Nato, Letta: "Non colpevolizziamo scelta di proteggersi" (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 maggio Le parole del segretario del Pd Enrico Letta sull'ipotesi di ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia durante un'iniziativa elettorale a Piacenza. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 maggio Le parole del segretario del Pd Enricosull'ipotesi di ingressodidurante un'iniziativa elettorale a Piacenza.

Advertising

TgLa7 : #Nato, #Erdogan: 'Non posso dire sì a #Svezia e #Finlandia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'espansione della Nato è artificiale', ha detto il presidente russo Vladimir Putin. 'La Russia non ha p… - christianrocca : Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato… - MrLadrillo : RT @TgLa7: #Nato, #Erdogan: 'Non posso dire sì a #Svezia e #Finlandia - AlessioAntani : RT @dottorbarbieri: ???????? Secondo Bloomberg ERDOGAN NON APPROVERÀ INGRESSO #FINLANDIA E #SVEZIA NELLA NATO. -