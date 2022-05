Svezia e Finlandia nella Nato? Cosa succede ora (Di lunedì 16 maggio 2022) Continuano i passi di avvicinamento alla Nato da parte di Svezia e Finlandia. Dopo la manifesta volontà dei due Paesi di aderire all’organizzazione e la telefonata tra il presidente finlandese e Putin, ecco che, in settimana, gli Stati annunceranno richiesta di adesione formale. La procedura presenta un iter particolarmente complesso, che potrebbe durare anni. Nonostante tutto, potrebbero trovarsi eccezioni, almeno per una ragione fondamentale: Svezia e Finlandia, oltre ad essere membri Ue, detengono rapporti profondi con quasi tutti gli Stati dell’alleanza atlantica, ancora più rimarcati dopo la caduta dell’Urss. Questa comunanza, sia economica che culturale, potrebbe ridurre di gran lunga i tempi di adesione. Ma c’è anche una ragione militare da non sottovalutare: con Svezia e ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 16 maggio 2022) Continuano i passi di avvicinamento allada parte di. Dopo la manifesta volontà dei due Paesi di aderire all’organizzazione e la telefonata tra il presidente finlandese e Putin, ecco che, in settimana, gli Stati annunceranno richiesta di adesione formale. La procedura presenta un iter particolarmente complesso, che potrebbe durare anni. Nonostante tutto, potrebbero trovarsi eccezioni, almeno per una ragione fondamentale:, oltre ad essere membri Ue, detengono rapporti profondi con quasi tutti gli Stati dell’alleanza atlantica, ancora più rimarcati dopo la caduta dell’Urss. Questa comunanza, sia economica che culturale, potrebbe ridurre di gran lunga i tempi di adesione. Ma c’è anche una ragione militare da non sottovalutare: cone ...

