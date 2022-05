Supermodel: testo e significato della nuova canzone dei Maneskin (Di lunedì 16 maggio 2022) Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin, presentato alla finale dell'Eurovision 2022: scopriamo il testo e il significato della nuova canzone dei Maneskin. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)è il nuovo singolo dei, presentato alla finale dell'Eurovision 2022: scopriamo ile ildei. su Donne Magazine.

Advertising

globalistIT : - fsrana74 : Appena tornata a casa, ascolto i #Måneskin con #Supermodel. Ha un testo con un messaggio non banale ed un ritmo roc… - maryemanuel7532 : RT @InkSonoro: Non perdete i Måneskin stasera live all'Eurovision, un anno dopo la vittoria clamorosa del 2021 ??? Presenteranno il singolo… - infoitcultura : Maneskin - Supermodel, testo e significato della nuova canzone [ASCOLTA] - InkSonoro : Non perdete i Måneskin stasera live all'Eurovision, un anno dopo la vittoria clamorosa del 2021 ??? Presenteranno il… -