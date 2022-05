Sciopero Trenord e Trenitalia | oggi stop ai treni in Lombardia e Toscana

(Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica diper il personale ferroviario diine diin. Le rappresentanze sindacali unitarie, nel primo caso, sconsigliano di mettersi in viaggio: sono previste “forti ripercussioni” sulla circolazione diregionali e suburbani e sul collegamento con l’aeroporto di Malpensa. Essendo una giornata festiva, non è assicurato nessun servizio minimo di garanzia, fa sapere l’azienda. L’agitazione, iniziata alle 03:00 di, durerà fino alle 02:00 di domani. Il personale toscano disciopera invece dalle 03:31 difino alle 02:30 di lunedì.

Si sta facendo sentire anche a Cremona lo sciopero del personale di Trenord che nella giornata di oggi 15 maggio sta paralizzando il traffico su tutta la rete lombarda. Uno sciopero anomalo, già per la giornata, domenica, decisamente inusuale