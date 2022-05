Sampdoria-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Fiorentina, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Partita fondamentale per entrambe, visto che i doriani devono ancora certificare la salvezza, gli ospiti invece se vincono sono padroni del proprio destino in chiave qualificazione all’Europa League. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 18.30 di lunedì 16 maggio. Sampdoria-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la trentasettesima giornata di. Partita fondamentale per entrambe, visto che i doriani devono ancora certificare la salvezza, gli ospiti invece se vincono sono padroni del proprio destino in chiave qualificazione all’Europa League. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 18.30 di lunedì 16 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Simone Tiribocchi. SportFace.

