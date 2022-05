Pistoiese retrocessa in Serie D: ecco l’ultimo verdetto dei Playout Serie C (Di lunedì 16 maggio 2022) È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Firmato: Playout della Serie C. Il torneo della disperazione, ma anche dell’ultima speranza, si è ufficialmente concluso eleggendo cinque squadre che continueranno a giocare in Lega Pro ed una cinquina che, purtroppo per loro e per tutti i tifosi, dovranno salutare il professionismo ripartendo dalla Serie D. Dopo le salvezze conquistate da Viterbese, Pro Sesto, Trento e Fidelis Andria, è l’Imolese a festeggiare il traguardo tanto agognato dopo la vittoria casalinga di ieri. Dopo Fermana, Giana Erminio, Seregno e Paganese, la Pistoiese è ufficialmente retrocessa nella Serie inferiore dopo aver perso 1-0 contro i rossoblù. Il quadro, adesso, è davvero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Firmato:dellaC. Il torneo della disperazione, ma anche dell’ultima speranza, si è ufficialmente concluso eleggendo cinque squadre che continueranno a giocare in Lega Pro ed una cinquina che, purtroppo per loro e per tutti i tifosi, dovranno salutare il professionismo ripartendo dallaD. Dopo le salvezze conquistate da Viterbese, Pro Sesto, Trento e Fidelis Andria, è l’Imolese a festeggiare il traguardo tanto agognato dopo la vittoria casalinga di ieri. Dopo Fermana, Giana Erminio, Seregno e Paganese, laè ufficialmentenellainferiore dopo aver perso 1-0 contro i rossoblù. Il quadro, adesso, è davvero ...

