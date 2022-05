Orrore nella comunità Rom: 18enne abusata da un parente pluripregiudicato (Di lunedì 16 maggio 2022) Palpeggiamenti e continue richieste di atti sessuali. Delle fastidiose quanto inopportune, intime attenzioni quella che un uomo maturo rivolgeva ad una ragazza appena 18enne. Un incubo per la giovane che spaventata ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla autorità. Leggi anche: Roma, violenza sessuale vicino Termini: 46enne per difendersi sbatte la testa e finisce in ospedale Violenza sessuale nei confronti di una ragazzina: arrestato 25enne Il suo carnefice — pluripregiudicato S.E., di anni 25 — è stato arrestato lo scorso 14 maggio dagli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del Commissariato Distaccato di Tivoli, coordinati dal “Gruppo uno” della Procura tiburtina. L’uomo, appartenente alla comunità nomade di Guidonia Montecelio, dovrà rispondere di violenza sessuale nei confronti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Palpeggiamenti e continue richieste di atti sessuali. Delle fastidiose quanto inopportune, intime attenzioni quella che un uomo maturo rivolgeva ad una ragazza appena. Un incubo per la giovane che spaventata ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla autorità. Leggi anche: Roma, violenza sessuale vicino Termini: 46enne per difendersi sbatte la testa e finisce in ospedale Violenza sessuale nei confronti di una ragazzina: arrestato 25enne Il suo carnefice —S.E., di anni 25 — è stato arrestato lo scorso 14 maggio dagli agenti del pool specializzatoviolenza di genere e minori del Commissariato Distaccato di Tivoli, coordinati dal “Gruppo uno” della Procura tiburtina. L’uomo, appartenente allanomade di Guidonia Montecelio, dovrà rispondere di violenza sessuale nei confronti ...

