Nel segno musicale di Claudio Scimone (Di lunedì 16 maggio 2022) di Olga Chieffi Quando si suona per il sovrumano piacere di farlo, senza secondi fini, non si vorrebbe mai smettere. " E' una splendida città Salerno – così ha esordito il direttore dei Solisti Veneti Giuliano Carella, dopo l'ultima nota del programma ufficiale, al pubblico che richiedeva il bis – e noi desideriamo essere generosi". Generosissima è stata l'intera formazione fondata da Claudio Scimone che ha concesso ben quattro bis al caloroso pubblico che li ha abbracciati, dopo decenni di assenza da Salerno, protagonisti del secondo appuntamento della rassegna "Benedetta Prima…Vera", voluta dalla direzione artistica del massimo cittadino. Serata inaugurata dal Tartini della Sonata a quattro in Sol maggiore, in cui si è avuto immediatamente esempio, e nella giusta cornice di quel gruppo che è riuscito ad imporsi a livello internazionale, come pochi ...

