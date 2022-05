Napoli, lite tra ragazzi sugli scogli a Marechiaro, spuntano i coltelli: gravi due minori (Di lunedì 16 maggio 2022) Accoltellato in una rissa al bowling, 14enne ferito al torace: è grave Napoli, 16 maggio 2022 - Due ragazzi minorenni in gravi condizioni in ospedale. E' il bilancio dell'ultima rissa fra coetanei ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Accoltellato in una rissa al bowling, 14enne ferito al torace: è grave, 16 maggio 2022 - Dueminorenni incondizioni in ospedale. E' il bilancio dell'ultima rissa fra coetanei ...

Advertising

Marilenapas : RT @fanpage: Pomeriggio al mare si trasforma in tragedia. Due giovani accoltellati a Napoli. Sono in gravi condizioni - claudiopanarel7 : Caro @a_bassolino Lei è l'unico che segue i problemi della Città, gli altri son tutti scomparsi. Fate mozione per f… - infoitinterno : Napoli, lite tra ragazzi sugli scogli a Marechiaro, spuntano i coltelli: gravi due minori - infoitinterno : Lite sugli scogli a Napoli, gravi due minorenni accoltellati - fabbri333 : RT @ilriformista: Costume, asciugamano e coltellino. La lite, l'aggressione e la fuga: a mare come nei luoghi della 'movida' si continua a… -