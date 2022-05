MotoGP, GP Francia 2022: promossi e bocciati. Bagnaia sciupone, Bastianini e Aleix Espargarò grandi protagonisti (Di lunedì 16 maggio 2022) promossi E bocciati GP Francia MotoGP 2022 promossi Enea Bastianini: terza vittoria su sette gare disputate nel 2022, alla seconda stagione in MotoGP. Risultati a dir poco impressionanti, non supportati ancora da una costanza di rendimento che possa far pensare ad una seria candidatura per il titolo già in questo campionato. Il futuro in Rosso sembra ormai già quasi scontato. Jack Miller: secondo in qualifica sfruttando il “traino” del compagno di squadra, secondo in gara alle spalle di chi probabilmente prenderà il suo posto in Ducati Factory. L’australiano sotto pressione reagisce comunque alla grande e disputa il miglior weekend dell’anno, contenendo nel finale il tentativo di rimonta degli inseguitori nonostante l’azzardo della ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022)GPEnea: terza vittoria su sette gare disputate nel, alla seconda stagione in. Risultati a dir poco impressionanti, non supportati ancora da una costanza di rendimento che possa far pensare ad una seria candidatura per il titolo già in questo campionato. Il futuro in Rosso sembra ormai già quasi scontato. Jack Miller: secondo in qualifica sfruttando il “traino” del compagno di squadra, secondo in gara alle spalle di chi probabilmente prenderà il suo posto in Ducati Factory. L’australiano sotto pressione reagisce comunque alla grande e disputa il miglior weekend dell’anno, contenendo nel finale il tentativo di rimonta degli inseguitori nonostante l’azzardo della ...

