(Di lunedì 16 maggio 2022) Carlo, presidente del, ha parlato a Tuttosport sulla stagione degli emiliani e sul futuro Carlo, presidente del, ha parlato a Tuttosport sulla stagione degli emiliani e sul futuro. Le sue dichiarazioni:– «Possiamo finalmente essere uniti per lo stesso tifo, accomunati dalla stessa bandiera. E’ evidente che quando uno entra nel calcio l’obiettivo è vincere. Io vorrei costruire un. Abbiamo uno stadio bellissimo ma reduce da manutenzioni non eccezionali, non abbiamo un centro sportivo, dobbiamo potenziare il settore giovanile. Vorrei imitare la Cremonese che punta sui giovani, con meno prestiti. Mi piacerebbe avere uncon molti italiani, dobbiamo aiutare il nostro sistema e quindi le ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Rivetti e il suo progetto #Modena ?? - psb_original : Modena, Rivetti: 'In Serie B possiamo ragionare e costruire su basi solide' #SerieB - SteAravecchia70 : Calcio. Il Modena incontra il super tifoso Bonaccini Rivetti jr: «Con Tesser già al lavoro per la B»… - psb_original : Modena, Rivetti (AD): 'Abbiamo incontrato Tesser: è assolutamente confermato' #SerieB - Carlino_Modena : Rivetti: 'Adesso mi sento più modenese' -

Calcio News 24

Tra i protagonisti il Presidente della Cremonese Giovanni Arvedi, il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, e i Presidenti delle società di serie C delCarlo, del Sudtirol ...Saranno anche premiati il presidente della Cremonese Giovanni Arvedi, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e i presidenti delle società di Serie C delCarlo, del Sudtirol ... Modena, Rivetti: «Serie A In tre anni. Voglio un progetto serio e solido» L’obiettivo, per ora ancora un sogno, di Rivetti è quello di portare il suo Modena in Serie A: “Diciamo che il piano per arrivarci, da ora, prevede un progetto triennale. Spero che il Monza vada in A ...Carlo Rivetti, presidente del Modena, ha parlato a Tuttosport sulla stagione degli emiliani e sul futuro Carlo Rivetti, presidente del Modena, ha parlato a Tuttosport sulla stagione degli emiliani e s ...