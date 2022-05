(Di lunedì 16 maggio 2022) Un po’ di giorni fa,aveva annunciato di essere risultata positiva al-19, pertanto, è stata costretta ad abbandonare temporaneamente il suo ruolo di conduttrice dilainsieme a Gerry Scotti. In questo periodo di assenza, la donna è stata sostituita da Valeria Graci, la quale è stata perfettamente in grado di adempiere all’incarico. Ad ogni modo, adesso, pertanto, èin tv.torna aladopo ilOttime notizie per. La conduttrice, infatti, è risultata negativa all’ultimo tampone di ...

Advertising

tuttopuntotv : Michelle Hunziker è guarita dal covid: pronta a tornare a Striscia la Notizia #StrisciaLaNotizia #MichelleHunziker - zazoomblog : Michelle Hunziker è ancora a casa col covid ma già abbronzata - #Michelle #Hunziker #ancora #covid - IlContiAndrea : Michelle Hunziker è tornata negativa al test per il rilevamento del Covid-19 e stasera riprende il suo posto dietro… - DENUBBIO : RT @dea_channel: bibitone alle fragole per la divina Michelle Hunziker ???????????????? - PistilliMarco : @trash_italiano Devono cambiare la giuria… la migliore di sempre è stata quella al femminile di qualche anno fa Ila… -

balla con Ambra Il vestito si "squarcia", visioni proibite in prima serata - GuardaNuovo cambio di conduzione a Striscia .è tornata negativa al test per il rilevamento del Covid - 19 e stasera riprende il suo posto dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti . In questi ...Michelle Hunziker notte di passione con il suo compagno Giovanni, i due beccati insieme a casa della conduttrice.Michelle Hunziker è tornata negativa al test per il rilevamento del Covid-19 e stasera riprende il suo posto dietro al bancone di Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti. In questi giorni è stata b ...